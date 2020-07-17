Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

 Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива
Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

 Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой

Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

 Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива
Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

 Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой

Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
19:18   17 Июля 2020
Армия

Организаторами друзских митингов в Сирии оказались иностранцы, связанные с ЦРУ

Организаторами друзских митингов в Сирии оказались иностранцы, связанные с ЦРУ

Организаторами митингов друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда оказались иностранцы, связанные с западными спецслужбами, пишут СМИ.

В прошлом месяце в Эс-Сувейде прошел ряд антиправительственных акций, в которых участвовали члены друзской общины, передает ФАН. Примечательно, что в то же самое время состоялось расширение американского санкционного "Акта Цезаря" против Дамаска, а также протесты по всей Сирии против оккупации США.

Друзы в ходе гражданской войны в САР выступали на стороне Дамаска, что делает весьма странным антиправительственные выступления с их стороны. Оказалось, что митинги были заказаны лидером ливанской друзской общины Валидом Джумблатом и друзом из Израиля Моафаком Тарисом. Известно, что первый является сотрудником ЦРУ США и спецслужб Франции.

Митинги, по замыслу организаторов, должны были спровоцировать беспорядки в регионе и ответную реакцию Дамаска, которому позже было бы приписано "притеснение друзов" и "этнический конфликт". Также в круг их интересов входило создание подконтрольной друзской автономии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сирия #эс-сувейда #цру #митинги #друзы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...