Организаторами митингов друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда оказались иностранцы, связанные с западными спецслужбами, пишут СМИ.

В прошлом месяце в Эс-Сувейде прошел ряд антиправительственных акций, в которых участвовали члены друзской общины, передает ФАН. Примечательно, что в то же самое время состоялось расширение американского санкционного "Акта Цезаря" против Дамаска, а также протесты по всей Сирии против оккупации США.

Друзы в ходе гражданской войны в САР выступали на стороне Дамаска, что делает весьма странным антиправительственные выступления с их стороны. Оказалось, что митинги были заказаны лидером ливанской друзской общины Валидом Джумблатом и друзом из Израиля Моафаком Тарисом. Известно, что первый является сотрудником ЦРУ США и спецслужб Франции.

Митинги, по замыслу организаторов, должны были спровоцировать беспорядки в регионе и ответную реакцию Дамаска, которому позже было бы приписано "притеснение друзов" и "этнический конфликт". Также в круг их интересов входило создание подконтрольной друзской автономии.