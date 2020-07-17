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19:02   17 Июля 2020
Политика

Малькевич потребовал от ПНС Ливии освободить россиян без каких-либо условий

Малькевич потребовал от ПНС Ливии освободить россиян без каких-либо условий

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич записал видеообращение, в котором потребовал у Правительства национального согласия (ПНС) Ливии освободить пленных россиян без условий. Об этом пишет РИА ФАН.

Александр Малькевич в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение к так называемому ПНС Ливии. В нем он потребовал немедленно освободить пленных социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана без каких-либо условий. Он заявил, что беззаконие не может продолжаться вечно. Также он считает, что триполитанское "правительство" не сможет заложить фундамент нормального общения с Российской Федерацией, пока продолжается такое обращение с гражданами РФ.

Также глава ФЗНЦ высказал мысль, что пленные россияне стали элементом борьбы в разгорающемся внутриливийском противостоянии между главой ПНС Файезом Сарраджем и главой "МВД" ПНС Фатхи Башагой.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей прислал ФАН новый видеоролик с участием пленных социологов. По мнению Малькевича, это доказывает то, что ПНС Ливии чувствует российское давление и пытается реагировать на это. Россияне уже более года находятся в плену в неофициальной тюрьме "Митига", расположенной на территории одноименного аэропорта.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #ливия #малькевич #фзнц

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