Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Лето в США проходит под эгидой протестов движения Black Lives Matter (BLM, с англ. – жизни темнокожих имеют значение). Историк Евгений Понасенков в комментарии «Политике сегодня» охарактеризовал происходящее в стране Свободы и Демократии, как абсолютную катастрофу.

«Это нельзя, в полном смысле слова, назвать гражданской войной. Это расовая война, точнее, боевая организация», — размышляет он.

Якобы борьба за права темнокожих в действительности состоит из погромов, мародерства, мелких преступлений, откровенного расизма и даже убийств. Правоохранители боятся трогать протестующих, так как их молниеносно обвинят в «полицейском произволе».

«Я повторюсь, что это страшное явление. Пока мы говорим, они продолжают убивать, насиловать и грабить», — отметил Понасенков.

Ранее режиссер в беседе с корреспондентом ПС сравнил активистов BLM с террористами, причем коррумпированными. Аналогичного мнения он придерживается и о людях, которые поддерживают движение.

«Такой человек не знает истории, он не образован, он невежественен, он ненавидит права человека, он призирает права собственности и, конечно, это враг цивилизации. Это очень важно понять», — пояснил собеседник «Политики сегодня».

Движение необходимо остановить, категоричен публицист. Проблему решило бы признание Black Lives Matter террористической организацией, предложил он, однако законодательство Соединенных Штатов не позволяет этого сделать:

«По закону [США], ТО [террористическая организация] может быть только за границей. У них внутри страны не может быть организации, признанной террористической. Вот такой глупый закон. Законодательство США в этом смысле устарело, потому что, действительно, никогда в Америке подобного быть не могло, а террористы всегда были в других местах».

Интернациональное движение Black Lives Matter существует с 2013 года. В России оно стало известно после смерти Джорджа Флойда в конце мая 2020 года. При задержании полицейский прижал его шею к земле коленом и держал так почти девять минут. Экспертиза выявила, что смерть наступила в результате остановки сердца.