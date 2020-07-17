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18:52   17 Июля 2020
Общество

Иммунолог назвал категорию людей, которым противопоказана вакцина от коронавируса

Иммунолог назвал категорию людей, которым противопоказана вакцина от коронавируса

Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы противопоказано вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Все остальные россияне могут пройти вакцинацию от COVID-19 безо всяких опасений, обратил особое внимание иммунолог в комментарии корреспонденту РИА Новости. Любое лекарство может вызывать обострение заболеваний, поэтому перед процедурой в любом случае необходимо провести консультацию со специалистом, подчеркнул Гинцбург.

Сам директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, то же самое сделали и все члены его команды в целях безопасности.

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Автор: Юлия Яковлева
#вакцина #коронавирус #гинцбург

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