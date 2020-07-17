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18:52   17 Июля 2020
Экономика

Жириновский нашел преимущества в идее деноминации рубля

Жириновский нашел преимущества в идее деноминации рубля

Деноминация, возможность которой стала обсуждаться в обществе, пойдет на пользу российской валюте, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он напомнил, что в 1997–1998 годах в нашей стране провели подобную денежную реформу, убрав два нуля, — и тогда стало лучше. Если сейчас сделать то же самое, доллар будет стоить 65 копеек. Копейка станет что-то значить, новые деньги и цены будут более понятны людям, уверен Жириновский.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заверила, что вариант с деноминацией регулятор никогда не рассматривал, поскольку у рубля все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот, то есть никаких причин что-то менять нет. Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг также счел идею бессмысленной.

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Автор: Василий Пименов
#жириновский #деноминация #рубль #денежная реформа

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