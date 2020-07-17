Большинство россиян заявили о доверии Путину

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения представили актуальный рейтинг доверия политикам. Также дана актуальная оценка деятельности государственных институтов и отношения к партиям.

Согласно информации, полученной в период с 6 по 12 июля, показатель одобрения деятельности президента Российской Федерации Владимира Путина по среднему значению составил 63,6%. На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 68,4% респондентов, сообщили эксперты ВЦИОМ.

На прямой вопрос о доверии к премьер-министру Михаилу Мишустину ответило 50,7% опрошенных, Владимиру Жириновскому — 32,2%, Геннадию Зюганову — 28,2%, а 25,6% заявили об отношении к Сергею Миронову. Оценки работы главы Правительства РФ и Кабмина за минувшую неделю составили 38,8% и 36,2%, сказано в отчете. Уровень поддержки партии "Единая Россия" за неделю составил 33,9%, КПРФ — 11,8%, ЛДПР — 11,2%, а 6,2% — "Справедливой России".