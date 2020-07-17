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19:35   17 Июля 2020
Россия

Эколог призвал ужесточить ответственность за разливы топлива в водоемы

Эколог призвал ужесточить ответственность за разливы топлива в водоемы

Разливы мазута чаще всего случаются в северных районах России, где грунты неустойчивы из-за глобального потепления, рассказал главный редактор научно-популярного журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов. Эксперт призвал ужесточить ответственность для виновников экологических ЧП, вплоть до уголовной.

В Карелии на Ондской ГЭС произошла авария, из-за которой случился выброс мазута в акваторию Беломоро-Балтийского канала. По информации регионального МЧС, объем разлива составил до 300 килограммов. Ранее аварии с разливом нефтепродуктов произошли в Башкирии и Хабаровском крае.

По словам эксперта, неустойчивые грунты требуют серьезного отношения и специальных процедур, в частности, подмораживания. Однако, здесь есть свои трудности, говорит Самсонов.

«К сожалению, с одной стороны считается что фактор потепления есть, а с другой, что его нет. При такой двойственной позиции капиталовложение в укрепление грунтов и принятия превентивных мер оказывается под вопросом. Это становится необязательно, и освобождает менеджеров компаний от наказаний», — объясняет эксперт.

Эколог призвал ужесточить ответственность за розливы топлива в водоемы

Пользователей нужно на законодательном уровне обязать укреплять или замораживать грунты, считает Самсонов.

«На севере очень хрупкая природа, ее срок восстановления очень велик. Ущерб от разлива не сопоставим даже с тем, что происходит в средней полосе России. Оценки ущерба от разлива на "Норникиле" и других,  все это должно найти законодательную оценку, чтобы компании, которые эксплуатируют емкости, понимали, что их ждет в случае нарушений», — считает Самсонов.

Сегодня стало известно еще об одном выбросе нефтепродуктов — в Иркутской области. Утечка произошла с частного катера в Байкал у острова Ольхон: пришвартованное судно накренилось во время шторма. По словам владельца, в воду вылилось не более 100 литров. Однако прокуратура, исходя из размера пятна, предполагает, что больше.

«Для экосистемы Байкала это особая опасность. Она замкнутая, потому что мазут перекрывает попадание кислорода в воду, останавливает развитие механизмов и вода становится. Байкал —это наша жемчужина и гордость. То, что происходит, должно быть в центре внимания», — комментирует эколог.

Эколог призвал ужесточить ответственность за розливы топлива в водоемы

За выбросы мазута у владельцев емкостей должна быть не просто административная ответственность, а уголовная:

«Если жилое здание рушится из-за плохого фундамента — за это предусмотрена уголовная ответственность. Такие же меры нужно принимать к хранению топлива. Тогда эта ситуация будет взята под контроль, и таких сумасшедщих разливов не будет».

Масштабный разлив топлива произошел 29 мая на ТЭЦ под Норильском, принадлежащей компании «Норникель». Следствие возбудило три уголовных дела, а 4 июня было возбуждено еще одно — о халатности из-за запоздалого информирования об аварии.

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Автор: Арсений Аскольский
#экология #байкал #разлив топлива

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