Исследование показало, какие комиссии от банков являются незаконными

Международная конференция обществ потребителей (КонфОП) представила результаты исследования, где сообщается о случаях, когда предоставление платных услуг и снятие комиссии банками нарушают законодательство.

Первым видом неправомерного поведения банка является платная выдача справок. Из закона следует, что клиент раз месяц имеет право бесплатно получить информацию о размере текущей задолженности, отчет о платежах за месяц и прочее. Исследование показало, что банки взимают за такую информацию от 100 до 850 рублей с клиента.

Комиссия по операциям снятия и внесения наличных через кассы банка на счета также является незаконной. Нет нарушения закона только тогда, когда комиссия имеет самостоятельную потребительскую ценность, либо взимается за те услуги, которые не вытекают из прямого кредитного договора. Однако внесение средств не является самостоятельной услугой, сообщает NEWS.ru со ссылкой на материалы исследования.

Из результата исследований также становится ясно, что неправомерной является комиссия за обслуживание неактивных счетов. Это противоречит Гражданскому кодексу РФ. Комиссия за необоснованно опротестованный платеж также не считается законной, так как не входит в категорию "обслуживание счета".