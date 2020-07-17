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17:22   17 Июля 2020
Армия

Комиссар Яррик: боевики из Идлиба устроили ряд антироссийских провокаций

Комиссар Яррик: боевики из Идлиба устроили ряд антироссийских провокаций

Сирийскую провинцию Идлиб сотрясла череда провокаций, направленных против России. Об этом в своей статье на РИА ФАН пишет Комиссар Яррик, руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

В своей колонке автор рассказал о череде провокационных действий, направленных против интересов России в Сирийской Арабской Республике. Среди них упоминается теракт на трассе М-4. 14 июля во время совместного российско-турецкого патрулирования в колонну военной полиции РФ врезался террорист-смертник на автомобиле, подорвав себя. Ранения получили трое военнослужащих России, была повреждена техника. Отмечается, что эта ситуация дискредитировала Турцию, которая якобы держит под контролем группировки Идлиба. Впоследствии боевики попытались выдать атаку за постановку россиян, однако ничем не смогли подтвердить это заявление.

В ночь после этого прошла череда взрывов в Аль-Бабе. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях. Один человек погиб, еще десять получили ранения. Сообщалось об ударе неизвестного самолета или БПЛА. Почти сразу же в этом месте появились представители известной своими фейками организации "Белые каски". В ударе тут же были обвинены ВКС РФ, однако это так и не подтвердилось. Попытки создать информационную волну о наступлении российских войск не оправдали себя. Упоминается, что Аль-Баб контролируется протурецкими боевиками, которые привыкли выяснять отношения методом силы.

Авиаудар по Аль-Бабу совершенно бессмысленен для России, ведь РФ и САР на данный момент создают рядом гуманитарную зону, и проводить военные операции в этой местности противоречит российским интересам.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сирия #идлиб

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