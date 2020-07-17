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17:22   17 Июля 2020
Происшествия

Аэропорт Пулково четвертый день получает сообщения об угрозе взрыва

Аэропорт Пулково четвертый день получает сообщения об угрозе взрыва

Анонимные сообщения о минировании поступают в петербургский аэропорт Пулково со вторника. Терминал проверяют специалисты службы безопасности.

Вот уже четвертый день в администрацию аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге приходят анонимные сообщения о якобы заложенном на его территории взрывном устройстве. И после каждого такого сигнала служба безопасности воздушной гавани проверяет объект. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

Сообщения от неизвестного "доброжелателя" приходят на электронную почту аэропорта. Все угрозы пока оказывались ложными.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #пулково #сообщения #минирование

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