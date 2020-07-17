Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Телеканал CNN сообщает, что Пентагон подтвердил слова президента Дональда Трампа о наличии у США «супер-пупер-ракеты». Американский лидер подразумевал гиперзвуковой блок, испытания которого пройдут в этом году. Член экспертного совета военно-промышленной коллегии РФ, полковник в запасе Виктор Мураховский объяснил «Политике Сегодня», почему в «новейшей разработке» Пентагона нет ничего нового.

«По их словам, скорость этой ракеты в 17 раз превышает скорость звука. Но дело в том, что такое оружие уже давно существует в России, и у нас оно уже стоит на боевом дежурстве. Это гиперзвуковой маневрирующий блок для межконтинентальной баллистической ракеты под названием "Авангард". Он развивает скорость порядка 20 скоростей звука», — заявил военный эксперт.

По словам Мураховского, Пентагон просто вынужден «играть в догонялки» с Россией. На данный момент американцы могут похвастаться лишь завершением разработки аэробаллистической ракеты AGM-183. На вооружение она поступит только в 2021 году.

Ранее в мае глава Белого дома рассказал о «супер-пупер-ракете», которую разрабатывают в США. Военный эксперт, начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев обратил внимание, что изъясняться таким образом о достижениях военно-промышленного комплекса — абсолютно в духе американского президента.

«Мы видели, как падает истребитель F-35. Как 30 лет назад в районе Гренландии не долетает до выполнения поставленной задачи атомный бомбардировщик B-52. Как на Северном полюсе наши моряки спасали застрявшие подлодки "Хартфорд" и "Коннектикут". Неужели нам нужно еще увидеть, как их ракеты пытаются обогнать наш "Авангард"? Не уверен», — добавил специалист.

Телеканал CNN подтвердил, что в области гиперзвукового оружия США существенно отстают от России. Аналогичные «Авангарду» ракеты поступят на вооружение американской армии лишь к 2023 году.

Член экспертного совета военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский заключил, что президент США «бесконечно далек от понимания физических процессов гиперзвукового оружия». Такое мнение подтверждает фраза, сказанная Трампом в одном из интервью. Описывая «супер-пупер-ракету» американский лидер отметил, что она «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».

В российских Вооруженных силах с декабря 2019 года несет боевое дежурство ракетный комплекс «Авангард». Помимо гиперзвуковой скорости, это оружие недосягаемо для средств ПВО условного противника, поскольку движется к цели по непредсказуемой траектории.