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17:15   17 Июля 2020
Общество

Мурашко поддержал идею открытия международного авиасообщения

Мурашко поддержал идею открытия международного авиасообщения

Возобновлять перелеты за границу нужно, но при соблюдении ряда ограничений, необходимых для профилактики новой коронавирусной инфекции, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Любые послабления в нынешних условиях должны сопровождаться определенными санитарными мерами, в том числе обязательным тестированием на COCID-19 и соблюдением социального дистанцирования, пояснил глава Минздрава.

Роспотребнадзор уже передал Минтрансу и Росавиации список из 13 стран, где эпидемиологическая обстановка улучшилась. Это девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия), Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Восстанавливать международное авиасообщение планируется постепенно, с учетом изменения динамики по заболеваемости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#авиасообщение #минздрав рф #пандемия #коронавирус #COVID-19 #Мурашко

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