Мурашко поддержал идею открытия международного авиасообщения

Возобновлять перелеты за границу нужно, но при соблюдении ряда ограничений, необходимых для профилактики новой коронавирусной инфекции, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Любые послабления в нынешних условиях должны сопровождаться определенными санитарными мерами, в том числе обязательным тестированием на COCID-19 и соблюдением социального дистанцирования, пояснил глава Минздрава.

Роспотребнадзор уже передал Минтрансу и Росавиации список из 13 стран, где эпидемиологическая обстановка улучшилась. Это девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия), Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Восстанавливать международное авиасообщение планируется постепенно, с учетом изменения динамики по заболеваемости.