Комиссия ГД направила в МИД РФ материалы о прибалтийских СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила в МИД РФ материалы о прибалтийских СМИ, уличенных в распространении деструктивной информации. Об этом сообщил депутат Государственной думы Василий Пискарев.

Комиссия собрала материалы в отношении прибалтийских СМИ, которые работают на российскую аудиторию. По словам Пискарева, со стороны западных средств массовой информации зафиксированы попытки распространения деструктивных данных.

Ряд прибалтийских СМИ использовался для распространения информации, побуждающей людей к участию в массовых беспорядках и прочих нарушениях законодательства, пишет РИА Новости. Пискарев предположил, что МИД РФ при выработке ответной реакции на действия стран Прибалтики в отношении российских новостных сервисов учтет представленные комиссией материалы.