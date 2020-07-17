Основатель некоммерческой организации Mayday Rescue, занимавшейся финансированием "Белых касок", Джеймс Ле Мезюрье перед смертью рассказал о нецелевом использовании денег от спонсоров и предлагал уйти в отставку.

Об этом сообщает издание Volkskrant со ссылкой на письмо, которое попало в распоряжение СМИ. Мужчина был найден мертвым 11 ноября 2019 года соседями в саду дома в Турции, где он проживал. Прокуратура Стамбула позже закрыла уголовное дело о его смерти.

По информации издания, данные о финансовых махинациях стали известны в ноябре прошлого года, когда голландский эксперт по финансовой отчетности посетил офис Mayday Rescue, расположенный в турецкой столице.

Псевдо-гуманитарная организация "Белые каски" устраивала провокации в Сирии с использованием химоружия, чтобы впоследствии обвинить в этом сирийские власти.