«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

Предложение польского депутата Эльжбет Крук снести памятник Владимиру Ленину в немецком городе Гельзенкирхен — проявление национализма и фашизма. Такое мнение «Политике сегодня» высказал депутат-коммунист Николай Арефьев.

«Польша пытается навязать свое мнение. Они уничтожают коммунистическую символику, память о русских войнах, которые погибли, защищая польский народ. Можно, конечно, все извратить и все позабыть. Но есть вещи, которые забыть не получится. И если Польша хочет повторить немецкий фашизм – пожалуйста. Только пусть это делают на своей территории», — заявил эксперт.

Двухметровый монумент Владимиру Ленину в Гельзенкирхене появился 20 июня по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии. Однако евродепутат Эльжбет Крук посчитала, что устанавливать памятник человеку, виновному, по ее словам, в смерти шести миллионов людей, означает прославление тоталитарных режимов.

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до шести миллионов человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришел он, а за ним и революция», — заявила польский политик.

Однако, по мнению Николая Арефьева, винить Ленина в смерти такого количества людей – ошибочно и необоснованно.

«От Гитлера и Муссолини погибло намного больше людей, а Ленин вообще ни одного смертельного договора не подписал, у него никогда в руках пистолета не было. Поэтому обвинять его в уничтожении народа, в том числе польского – бесмысленно», — считает эксперт.

Что касается поляков, то они больше пострадали от внутреннего политического режима своей страны, а не от рук вождя.

«В революции всегда виноват тот режим, который это допустил. У поляков лопнуло терпение, его задавила буржуазия и царизм. Они задушили рабочий класс, который вынужден был восстать», — объяснил политик.

Но вопрос в другом – примет ли предложение польского депутата Европарламент и поднимет ли руку на памятник предводителя коммунистов. По мнению Николая Арефьева, в этой ситуации все будет зависеть от позиции России.

«Европарламент такая же проститутка, как и Польша. Они могут принять любое решение. Вообще, все эти международные институты были созданы для защиты определенного круга лиц, поэтому они могут принять все. Нам важно другое, мы должны уметь защищать свою историю, своих людей, где бы они не находились», — резюмировал политик.

Ранее в Польше снесли памятник благодарности Красной армии, который установили почти сразу после окончания Второй мировой войны. На нем была выгранена надпись на польском и русском языках: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши!».