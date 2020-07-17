Экологическая удавка и водородный геноцид в Европе

Фраза «В борьбе за право на жизнь я готов пристрелить любого» звучит бредово. Но именно такова сегодня энергетическая политика Евросоюза, последовательно направленная на … А на что, собственно?

Официально ЕС стремится к «чистой» энергетике, заявляя все более амбициозные задачи. На днях общеевропейский комиссар по энергетике Кадри Симсон поделилась планами на будущее:

«Цель ЕС – к 2050 году стать климатически нейтральным… Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители. А что касается газового сектора, то будем использовать декарбонизированные газы».

Ископаемые энергоносители — это сланцы, уголь, торф, нефть, природный газ et cetera. Что не менее важно, упор при этом сделан не на атомную энергетику, которая тоже «плохая», а на «хорошую» энергию солнца, ветра и водород — он, мол, при сгорании ничего, кроме воды, не выделяет.

На этом пути ЕС готов не только сам отказаться от всего плохого в пользу хорошего, но и обложить налогами всех производителей энергоносителей в мире — в зависимости от загрязнения окружающей среды.

Наименее компетентная и/или наиболее ангажированная часть экспертного сообщества немедленно принялась рассуждать о том, что к 2050 году Россию-таки «поставят на колени», а многие даже подсчитали, сколько именно десятков миллиардов ежегодно будет терять наша страна. Беда горе-экспертов в том, что они слишком радуются теоретическим неприятностям России, не замечая реальные беды, которые ожидают Евросоюз на этом тернистом пути.

Первая реальная проблема заключается в том, что в ЕС нет свободного места для размещения ветровых и солнечных электростанций, способных снабдить энергией весь Евросоюз. Да еще и хранить где-то выработанную энергию необходимо — а это как раз «грязные» аккумуляторы, которых тоже на такую прорву энергии нужны просто горы.

Выход видят в той самой водородной энергии. Сжатый водород и хранить можно, и использовать по мере надобности, и окружающую среду при сгорании не загрязняет. Но!

О чем умалчивают сторонники водородной энергетики — она тоже «грязная». Дело в том, что водород надо еще добыть. К примеру, самый древний способ — из… угля, выжигая его без доступа кислорода. Как мы понимаем, еще более грязный способ, чем при использовании угольных ТЭС, так как больше энергии уходит на производство собственно водорода. Такой водород, равно как добываемый из нефти и газа, называют «серым».

Более дорогой «голубой» водород добывают на ТЭС и АЭС с парогазовыми установками (ПГУ). Тоже не годится, так как используются, опять же, «плохие» электростанции. При этом выбрасывается огромное количество СО 2 , с чем как раз Евросоюз и борется. Используя методы улавливания и захоронения углекислого газа (CCS) в разы удорожает производство.

И лишь один процент водорода сегодня добывают «зеленый» — при электролизе воды. 2Н 2 O + энергия —> 2H 2 +O 2 . Но и этот метод делает «зеленый» водород в разы дороже «серого».

Одна беда — его производство в несколько раз дороже выработки «серого» и «голубого» водорода.

По факту, сегодня в мире производят всего лишь 70 миллионов тонн водорода. Это приблизительно в 13 тысяч раз меньше, чем добывалось в докризисном 2018 году нефти (4,4 миллиарда тонн) и газа (3,86 триллиона кубических метров). Что важно, при выработке водорода создавался огромный углеродный след. По оценке Wood Mackenzie, выбросы углерода от производства 70 млн тонн водорода равны суммарным выбросам СО 2 всей экономикой России.

И это чистая энергетика?

Есть и еще один очень существенный момент, который ставит крест на озвученных мадам Симсон планах декарбонизации ЕС. И она, как экс-министр энергетики Эстонии, не может этого не знать. В ее родной стране четыре процента ВВП дает разработка сланцевых месторождений, в преимущественно русском регионе Ида-Вирумаа. Там же расположены генерирующие энергомощности, использующие сланцы в качестве топлива.

Мало того, благодаря «советской оккупации» Эстония до сих пор является мировым лидером в этом процессе — две крупнейшие сланцевые электростанции находятся именно здесь. И именно на сланцевом топливе вырабатывается 85 процентов всей электроэнергии в стране. Уже один только налог на декарбонизацию, введенный в полном объеме, в разы поднимет стоимость электроэнергии по всей стране.

Еще хуже ситуация в Польше. Здесь на угольных ТЭС производится 85 процентов всей электроэнергии. Работает программа правительства о поддержке угольной отрасли. Шахтеры — самая уважаемая профессия в стране, даже больше, чем врачи и профессура. Польское правительство мягко торпедирует все инициативы ЕС по декарбонизации — в планах снижение выработки энергии с использованием угля к 2050 году всего лишь до 50 процентов. О полном отказе и речи не идет.

Фактически, инициируемая Брюсселем декарбонизация сначала ударит именно по наиболее слабым государствам ЕС, расположенным в Восточной Европе, а вовсе не по России или той же Саудовской Аравии. Мало того, если Россия может маневрировать и перенаправлять нефть и газ в Азию, не только в Китай (что уже делается не первый год), то тем же полякам и эстонцам деваться некуда - разве что выходить из Евросоюза.

Впрочем, это внутренне дело Польши, Эстонии и других государств — нужно было смотреть, куда вступают.

Что до России, то смешное во всех этих планах ЕС то, что для России они выгодны. В конечном счете, сегодня энергетика нашей страны самая чистая среди всех крупных энергопроизводителей мира. Наша энергетика оставляет самый низкий углеродный след именно благодаря тому, что практически вся энергия вырабатывается на АЭС, ГЭС и ТЭС.

А поэтому, обладая и большим количеством атомных станций, и запасами нефти и газа, Россия легко наладит производство водорода из них для поставки в тот же Евросоюз. Кстати, современные технологии позволяют приблизительно за 25 процентов от стоимости «Северного потока», переделать его под доставку в Германию водорода, достаточно внутри труб напылить новые — пластиковые.

Как бы там ни было, но о водородной энергетике человечество мечтало как минимум с середины ХХ века. Когда-нибудь она станет реальностью. Вот только вряд ли вытеснит атомную, тем более — термоядерную энергетику.

Но это дело будущего. А в настоящем Евросоюзу предстоит не «Россию ставить на колени», а выжить самому и не развалиться от того, что все большее количество членов недовольны реал-политикой Брюсселя и не желают добивать свою экономику ради своих более богатых соседей.

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