Норвегия не будет открывать границы с Россией

Руководство Евросоюза позволило странам-участницам снять ограничения на въезд для 16 государств. Но Россия — не одно из них, сообщил «Политике Сегодня» госсекретарь Министерства транспорта Норвегии Джон-Рагнар Арсет.

Совет ЕС дал рекомендацию 30 июня о временном ограничении несущественных поездок в страны Евросоюза из-за пандемии коронавируса. Исходя из определенных требований, совет позволил членам Евросоюза снять эти ограничения для 16 стран. Но для россиян въезд по-прежнему запрещен, как и путешествия для норвежцев в Россию.

«Норвегия намерена постепенно отменить ограничения на поездки для других стран ЕС с учетом требований эпидемиологической ситуации. Министерство иностранных дел одновременно рассмотрит рекомендации ЕС и в отношении поездок в эти страны. Это также будет включать в себя любые ранее существовавшие рекомендации, не относящиеся к COVID-19, и любые другие ограничения для норвежских граждан, путешествующих в эти страны», — уточнил Арсет в комментарии «Политике Сегодня».

12 марта премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг объявила о введении «самых строгих и самых навязчивых мер» безопасности. В королевстве закрытили общественные места, школы, университеты, запретили проведение массовых мероприятий и полностью закрыли границы. Более того, на фоне коронавируса снизилась и общая смертность: в июне этого года смертей на 13% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Успехи норвежских ограничительных мер контрастируют с соседней Швецией, где власти отказались от подобной политики. Там от коронавируса погибло 5619 человек (данные на 17 июля), а в Норвегии — 255 человек. Существенно разнится и количество зараженных: в Швеции — 77281, в Норвегии — 9015 человек.

Ранее Роспотребнадзор назвал 13 стран, куда россияне могут поехать после восстановления авиасообщения. Среди них есть и Норвегия.