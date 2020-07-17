Дело Ефремова отправили в прокуратуру для обвинительного заключения

Уголовное дело актера Михаила Ефремова отправили в прокуратуру Москвы для утверждения обвинения.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что уголовное дело, которое было заведено против актера Михаила Ефремова, направили в прокуратуру. По нему там будут утверждать обвинительное заключение.

Артист стал виновником смертельного ДТП, которое произошло в Москве. Вследствие аварии скончался мужчина за рулем автомобиля, в который на всей скорости врезался на джипе Ефремов. По данным сотрудников правоохранительных органов, артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не испытывает жалости к артисту. Кроме того, он подчеркнул, что Ефремов должен ответить за произошедшее по всей строгости закона. По словам Познера, актер не в первый раз водил автомобиль в нетрезвом состоянии.