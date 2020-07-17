Эксперт не исключил возобновления международного авиасообщения в августе

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил невыполнимость призыва министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко возобновить международное авиасообщение высоким риском заразиться коронавирусной инфекцией.

«Многие страны даже в рамках Шенгена, либо с отдельными государствами, взаимное авиасообщение еще не возобновили. Высокий уровень зараженности. Естественно риски высокие, потому выезжать с российской территории в другие, где ниже, пока еще рано. Остаются противоэпидемиологические запреты, ограничения и барьеры», — сказал Барзыкин в комментарии «Политике сегодня».

Однако динамика новых выявленных заражений в РФ снижается, поэтому, когда ситуация выравняется, авиасообщение возобновится, подбодрил россиян вице-президент РСТ. По его прогнозам, с августа месяца, в частности, с Турцией.

«Причем не сразу со всеми странами, а отдельно, по каждому направлению. Нужно согласовать алгоритмы решений по противоэпидемиологическим мероприятиям, по тестам, ну, и всему тому, что способствует передвижению и перемещению в такой непростой ситуации», — добавил Барзыкин.

Ситуация неустойчивая, поэтому улетать за границу рискованно и для бизнеса, и для россиян, продолжил эксперт. Задача — устранить опасность и риски, которые существуют, возобновить полеты по определенным направлениям и получить разрешения принимающих компаний.