Замглавы МИД РФ провел переговоры с генсеком ООН по Сирии

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел телефонные переговоры со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

На сайте МИД РФ говорится, что в ходе беседы стороны подробно обсудили весь комплекс вопросов, которые связаны с продвижением политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. В частности, Вершининым и Педерсеном был поднят вопрос подготовки к предстоящему заседанию Конституционного комитета в Женеве.