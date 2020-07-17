Мурашко проверил состояние системы здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал оценку организации лечения пациентов с COVID-19 в Свердловской области. Свое мнение он озвучил на совещании в Екатеринбурге.

По результатам своего визита, Мурашко высказался о состоянии организации медицинской помощи пациентам с COVID-19. Он отметил, что в целом все соответствует установленным нормам, однако требуется отдельная доработка на амбулаторном и стационарном этапах, передает РИА Новости.

Министр также напомнил, что Россия имеет низкий показатель смертности от COVID-19 по сравнению с другими странами мира, что является результатом мобилизации для помощи больным.

По данным региональных властей, коечный фонд медицинских учреждений Свердловской области заполнен на 86%. Область входит в пятерку регионов России по количеству пациентов с COVID-19.