Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин сообщил о коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

Собянин сообщил о коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

 Федералы, регионалы и москвичи. Кто может занять кресло губернатора Хабаровского края

Федералы, регионалы и москвичи. Кто может занять кресло губернатора Хабаровского края
Замглавы МИД РФ провел переговоры с генсеком ООН по Сирии

Замглавы МИД РФ провел переговоры с генсеком ООН по Сирии

 Мурашко проверил состояние системы здравоохранения Свердловской области

Мурашко проверил состояние системы здравоохранения Свердловской области
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
Собянин сообщил о коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

Собянин сообщил о коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

 Федералы, регионалы и москвичи. Кто может занять кресло губернатора Хабаровского края

Федералы, регионалы и москвичи. Кто может занять кресло губернатора Хабаровского края
Замглавы МИД РФ провел переговоры с генсеком ООН по Сирии

Замглавы МИД РФ провел переговоры с генсеком ООН по Сирии

 Мурашко проверил состояние системы здравоохранения Свердловской области

Мурашко проверил состояние системы здравоохранения Свердловской области
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
15:40   17 Июля 2020
Политика

Мурашко проверил состояние системы здравоохранения Свердловской области

Мурашко проверил состояние системы здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал оценку организации лечения пациентов с COVID-19 в Свердловской области. Свое мнение он озвучил на совещании в Екатеринбурге.

По результатам своего визита, Мурашко высказался о состоянии организации медицинской помощи пациентам с COVID-19. Он отметил, что в целом все соответствует установленным нормам, однако требуется отдельная доработка на амбулаторном и стационарном этапах, передает РИА Новости.

Министр также напомнил, что Россия имеет низкий показатель смертности от COVID-19 по сравнению с другими странами мира, что является результатом мобилизации для помощи больным.

По данным региональных властей, коечный фонд медицинских учреждений Свердловской области заполнен на 86%. Область входит в пятерку регионов России по количеству пациентов с COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #COVID-19 #Мурашко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...