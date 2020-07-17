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15:31   17 Июля 2020
Происшествия

Движение на "оранжевой" ветке в московском метро было восстановлено после падения человека

Движение на "оранжевой" ветке в московском метро было восстановлено после падения человека

На рельсы московского метро упал человек. Это нарушило движение поездов на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

В пятницу, 17 июля, на Калужско-Рижской линии московского метро были увеличены интервалы движения поездов. По данным, на рельсы упал пассажир, что привело к сбою в графике движения поездов московского метрополитена. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу метро Москвы. Обстоятельства случившегося сейчас уточняют.

Известно, что в настоящее время график движения поездов на "оранжевой" линии Московского метрополитена восстановили. Работа метрополитена проходит в штатном режиме.

Неадекватный мужчина ударил пассажира электрички "Сергиев Посад — Москва" ножом в горло. В вагоне находилась женщина-медик, которая сдерживала поток крови до приезда коллег и таким образом помогла выжить пострадавшему.

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Автор: Илья Романович
#москва #метро #калужско-рижская линия

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