Движение на "оранжевой" ветке в московском метро было восстановлено после падения человека

На рельсы московского метро упал человек. Это нарушило движение поездов на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

В пятницу, 17 июля, на Калужско-Рижской линии московского метро были увеличены интервалы движения поездов. По данным, на рельсы упал пассажир, что привело к сбою в графике движения поездов московского метрополитена. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу метро Москвы. Обстоятельства случившегося сейчас уточняют.

Известно, что в настоящее время график движения поездов на "оранжевой" линии Московского метрополитена восстановили. Работа метрополитена проходит в штатном режиме.

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