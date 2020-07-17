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15:28   17 Июля 2020
Экономика

Восстановление цен на нефть сдерживает дестабилизация рынка в США

Восстановление цен на нефть сдерживает дестабилизация рынка в США

Нефтяные котировки на мировых фондовых биржах продолжают снижаться в связи с неопределенностью инвесторов и общей нестабильности рынка. Стоимость барреля не может вырасти из-за действия американских компаний, считают эксперты.

Цена барреля нефти эталонной марки Brent в ходе текущих торгов вновь начала снижаться, минимальное значение достигло 43 долларов. Несмотря на историческую сделку ОПЕК+, инвесторы не проявляют высокой активности на рынке, воздерживаясь от рискованных капиталовложений. Причинами такой реакции может быть коронавирусная инфекция и поведение американских энергетический компании, сообщает "Прайм" со ссылкой на материал Рейтер.

Низкая цена на нефть длительное время диктовалась резким снижением спроса и затовариванием американских хранилищ. Сегодня, когда обстановка вокруг пандемии остается достаточно неспокойной, американские производители наращивают предложение. Итогом такой политики становится искусственное сдерживание цены барреля.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #энергетика #цены на нефть #коронавирус

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