Восстановление цен на нефть сдерживает дестабилизация рынка в США

Нефтяные котировки на мировых фондовых биржах продолжают снижаться в связи с неопределенностью инвесторов и общей нестабильности рынка. Стоимость барреля не может вырасти из-за действия американских компаний, считают эксперты.

Цена барреля нефти эталонной марки Brent в ходе текущих торгов вновь начала снижаться, минимальное значение достигло 43 долларов. Несмотря на историческую сделку ОПЕК+, инвесторы не проявляют высокой активности на рынке, воздерживаясь от рискованных капиталовложений. Причинами такой реакции может быть коронавирусная инфекция и поведение американских энергетический компании, сообщает "Прайм" со ссылкой на материал Рейтер.

Низкая цена на нефть длительное время диктовалась резким снижением спроса и затовариванием американских хранилищ. Сегодня, когда обстановка вокруг пандемии остается достаточно неспокойной, американские производители наращивают предложение. Итогом такой политики становится искусственное сдерживание цены барреля.