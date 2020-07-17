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15:17   17 Июля 2020
Происшествия

Полиция Бангладеша задержала владельца двух клиник, где делали поддельный тест на COVID-19

Полиция Бангладеша задержала владельца двух клиник, где делали поддельный тест на COVID-19

Представители правоохранительных органов Бангладеша произвели задержание хозяина двух медицинских учреждений Мохаммеда Шахеда, где пациентам делали тест на коронавирус на несуществующем оборудовании.

Информация об инциденте появилась 17 июля, когда стражи правопорядка обнаружили местонахождение Шахеда после десятидневного розыска. Он был закутан в паранджу, скрываясь от полиции, сообщает издание SkyNews. Он собирался перейти границу с Индией. При себе у члена правящей партии страны нашли пистолет.

Во время установления всех факторов события мужчина признался, что знал о подлоге. Следствие выяснило, что за время пандемии люди сделали более десяти тысяч платных исследований, из которых примерно 60% не были действительными. Сейчас преступника задержали на десять дней.

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Автор: Кристина Мокроусова
#задержание #бангладеш #тест #COVID-19

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