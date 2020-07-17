Над Баку и Ереваном сгущаются радиационные облака

Противостояние Армении и Азербайджана принимает максимально опасные обороты: представитель Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы накануне заявил, что Еревану не стоит забывать о новейших ракетах, которые могут ударить по Мецаморской атомной электростанции (АЭС).

Директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз», политолог Валерий Коровин усомнился в адекватности представителей военного ведомства Баку на фоне подобных угроз.

«Со стороны Азербайджана — это просто самоубийство. Последствия будут, примерно, как после драки в посудной лавке. В этом регионе очень высокая плотность населения и даже государств. Такое заявление можно отнести к последствиям безграмотности и отсутствию представления о том, что такое АЭС, атомный взрыв и радиация. Или же это просто провокационное высказывание, которое не приведет к конкретным действиям», — объяснил эксперт в разговоре с корреспондентом ПС.

Разговоры про ракетный удар по Мецаморской АЭС возникли не на пустом месте: до этого Армения намекнула на вероятность подобного удара по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане. Перепалка двух стран вряд ли приведет к мирному урегулированию конфликта, уверен Коровин.

Однако, если с армянской стороны такими угрозами занимаются рядовые граждане или местные эксперты, то слышать официальное заявление о ракетном ударе по атомной электростанции от Минобороны Азербайджана довольно странно, добавил политолог.

«В этом регионе гораздо выше плотность населения, чем, например, в Чернобыле во время катастрофы на АЭС. Также там нет моря, которое может поглотить часть радиации, как это было при аварии на Фукусиме. С помощью ветра радиационные облака долетят и до самих азербайджанцев, и до Грузии с Ираном. Это безответственно и глупо — произносить вслух такого рода заявления», — подытожил специалист.

МИД Армении также отреагировал на слова полковника Даргяхлы, назвав угрозу ракетного удара нарушением международного гуманитарного права. Ереван увидел в этом крайнюю степень отчаяния и кризис сознания военно-политического руководства Баку.

Напомним, что камнем преткновения между Арменией и Азербайджаном уже много лет является Нагорный Карабах — регион, который в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. «Политика Сегодня» ранее писала о том, что территориальный спор двух стран может перерасти в полноценный военный конфликт.