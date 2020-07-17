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15:00   17 Июля 2020
Политика

В Госдуме РФ поддерживают новый законопроект по молодежной политике

В Госдуме РФ поддерживают новый законопроект по молодежной политике

Законопроект, регулирующий сферу молодежной политики, будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ до конца следующей недели, рассказали в Совете Федерации.

В законопроекте предлагается закрепить такие понятия как "молодежь", "молодежная политика", "молодая семья". Так "молодежью" будут являться люди от 14 до 35 лет, а "молодой семьей" — граждане, заключившие брак впервые, передает "Парламентская газета".

"Предлагаем записать, что молодежная политика — это комплекс мер для самореализации молодежи и развития общественных организаций", — пояснила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко.

Она так же отметила, что законопроект позволит более четко организовать работу государства в направлении молодежной политики. Планируется зафиксировать за федеральной властью разработку программ молодежной политики для регионов, которые будут ответственны за их реализацию на территориях субъектов. За проведение соответствующих мероприятий должны будут отвечать органы местного самоуправления, поясняет первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Александр Варфоломеев.

Сообщается, что документ высоко оценили в Госдуме, Росмолодежи и общественных организациях. Также было отмечено, что законопроект отличается логичностью и конкретностью содержания.

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Автор: Яна Либерман
#госдума #молодежь #росмолодежь #молодежная политика

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