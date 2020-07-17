Путин обсудил возможность РФ выступить посредником между Арменией и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами российского Совбеза ситуацию между Арменией и Азербайджаном, отметив возможность России стать посредником. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подробный обмен мнениями о ситуации на границе Армении и Азербайджана состоялся между Путиным и членами Совета безопасности РФ. Внимание акцентировали на потребности прекращения сторонами огня и на возможности Москвы выступить в качестве посредника, рассказал Песков. Президент уведомил членов Совбеза о недавно состоявшемся международном разговоре с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани.