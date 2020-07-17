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Замглавы МИД РФ провел переговоры с генсеком ООН по Сирии

Замглавы МИД РФ провел переговоры с генсеком ООН по Сирии

 Мурашко проверил состояние системы здравоохранения Свердловской области

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14:46   17 Июля 2020
Политика

Путин обсудил возможность РФ выступить посредником между Арменией и Азербайджаном

Путин обсудил возможность РФ выступить посредником между Арменией и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами российского Совбеза ситуацию между Арменией и Азербайджаном, отметив возможность России стать посредником. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подробный обмен мнениями о ситуации на границе Армении и Азербайджана состоялся между Путиным и членами Совета безопасности РФ. Внимание акцентировали на потребности прекращения сторонами огня и на возможности Москвы выступить в качестве посредника, рассказал Песков. Президент уведомил членов Совбеза о недавно состоявшемся международном разговоре с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани.

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Автор: Илья Романович
#путин #совбез #азербайджан #армения

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