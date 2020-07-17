Мишустин назначил нового замглавы Минэкономразвития РФ

Замминистра финансов Андрей Иванов перешел на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.

Распоряжение о назначении Андрея Иванова на новую должность подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее у главы Министерства экономического развития был один первый заместитель — Михаил Бабич. Новая должность была создана специально для Иванова: был подготовлен соответствующий документ об изменениях в положение о ведомстве, сообщают РИА Новости.

На прежнюю должность Иванов был назначен в июне 2012 года, там он, под руководством министра финансов Антона Силуанова, отвечал за сферу бюджетной, инвестиционной политики, инфраструктуры и инноваций.