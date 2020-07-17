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14:35   17 Июля 2020
Политика

Мишустин назначил нового замглавы Минэкономразвития РФ

Мишустин назначил нового замглавы Минэкономразвития РФ

Замминистра финансов Андрей Иванов перешел на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.

Распоряжение о назначении Андрея Иванова на новую должность подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее у главы Министерства экономического развития был один первый заместитель — Михаил Бабич. Новая должность была создана специально для Иванова: был подготовлен соответствующий документ об изменениях в положение о ведомстве, сообщают РИА Новости.

На прежнюю должность Иванов был назначен в июне 2012 года, там он, под руководством министра финансов Антона Силуанова, отвечал за сферу бюджетной, инвестиционной политики, инфраструктуры и инноваций.

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Автор: Руслан Неглинный
#бабич #мишустин #Андрей Иванов

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