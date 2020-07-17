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14:25   17 Июля 2020
Общество

Собянин сообщил о коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

Собянин сообщил о коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

Коллективный иммунитет к COVID-19 выработало 60% населения Москвы. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Московскому здравоохранению удалось вовремя справиться с нагрузкой и сгладить пик распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Собянин и сравнил Москву с Нью-Йорком. Мегаполис в США стал самым крупным источником COVID-19, где в худшие дни за сутки скончались более 700 человек. Всего в Нью-Йорке умерли 18 754 человека. В Москве скончались 4271 пациент с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Москвичи возвращаются к привычному ритму жизни. В столице возобновили деятельность практически все организации, остался запрет на проведение массовых мероприятий. Гражданам рекомендуется носить маски и перчатки в общественных местах и городском транспорте. На улице этого можно не делать.

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Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #коронавирус

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