Собянин сообщил о коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей

Коллективный иммунитет к COVID-19 выработало 60% населения Москвы. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Московскому здравоохранению удалось вовремя справиться с нагрузкой и сгладить пик распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Собянин и сравнил Москву с Нью-Йорком. Мегаполис в США стал самым крупным источником COVID-19, где в худшие дни за сутки скончались более 700 человек. Всего в Нью-Йорке умерли 18 754 человека. В Москве скончались 4271 пациент с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Москвичи возвращаются к привычному ритму жизни. В столице возобновили деятельность практически все организации, остался запрет на проведение массовых мероприятий. Гражданам рекомендуется носить маски и перчатки в общественных местах и городском транспорте. На улице этого можно не делать.