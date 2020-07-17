Кремль разочарован отношением Украины к Минским соглашениям

Результативность работы украинских коллег по реализации Минских соглашений вызывает разочарование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы Берлин и Париж использовали свое влияния на Киев и подвигли его к выполнению обязательств, взятых в рамках минского комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил представитель Кремля.

Власти Украины, по словам Пескова, трактуют эти договоренности, а РФ читает дословно. Там зафиксирована определенная последовательность действий, которая вообще не допускает возможности трактования. Заявления из Киева о том, что Минские соглашения уже неактуальны и что их нужно переделать, заменить другим документом, существенно настораживают, это очень опасная тенденция, добавил он.