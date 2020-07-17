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14:02   17 Июля 2020
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске

Силовики пресекли теракт, который планировался  в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержанный действовал по указанию главарей международных террористов, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

31-летний гражданин одной из соседних республик планировал совершить террористический акт в одном из самых людных мест в Хабаровске. Сотрудники ФСБ изъяли у него бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации.

Подозреваемый в организации теракта планировал выехать после содеянного на Ближний Восток, чтобы продолжить свою деятельность в террористической группировке.

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Автор: Василий Пименов
#фсб #теракт #обыск #хабаровск

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