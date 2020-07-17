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СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

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13:39   17 Июля 2020
Политика

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

Следственный комитет РФ проводит обыск в московском офисе признанного иноагентом ФБК. Сообщения о мероприятиях появились в российских СМИ.

Юрист ФБК Александр Головач в Twitter сообщил, что в столичном офисе иноагента ФБК проводится обыск. По предварительной информации, мероприятия осуществляются в связи с оскорблениями блогера Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ.

Навальный ранее сообщал, что находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело, основаниями для которого послужили высказывания блогера в адрес ветерана ВОВ. Навальный назвал 92-летнего героя войны "холуем и предателем", пишет Nation News.

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Автор: Василий Пименов
#ск рф #обыск #фбк

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