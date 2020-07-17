Польша рискует окончательно рассориться с Евросоюзом

Брюссель предлагает лишить Польшу финансирования от Евросоюза за «отступление от демократических принципов». В ответ Варшава грозится заблокировать принятие союзного бюджета на ближайшем голосовании. Конфронтация между головным центральноевропейским правлением и восточноевропейским государством рискует нарастать и дальше.

Недовольство у ЕС вызывает не только консервативная политика недавно переизбранного президента Анджея Дуды в отношении ЛГБТ-сообщества. Ранее его неосторожное сравнение идеологии ЛГБТ с коммунизмом возмутило часть европейской общественности, но не спровоцировало серьезных действий от Еврокомиссии.

«Поколение моих родителей в течение 40 лет боролось за изгнание коммунистической идеологии из школ, чтобы ее нельзя было навязывать детям, не промывать им мозги. Они боролись не для того, чтобы пришла другая идеология, еще более разрушительная для человека, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость», — заявил Дуда.

А вот влияние правительства на все ветви польской власти, которые должны оставаться независимыми, серьезно беспокоит Брюссель.

За последние восемь лет Еврокомиссия подала четыре жалобы на попытки польского кабмина влиять на независимость судебной власти: в 2012 году правительство в Варшаве возглавлял политик от либерально-консервативной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, а его однопартийцы имели большинство мест в парламенте. На втором месте была национал-консервативная партия нынешнего президента «Право и справедливость».

В 2015 году «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским и «Гражданская платформа» совершили своеобразную рокировку. Заручившись поддержкой польской католической церкви, националисты заняли большинство (51,9%) парламентских кресел, а либерал-консерваторы пошли следом (30%). ЕС продолжает уличать новое националистическое правительство в посягательствах на судебную систему страны, а Качиньского называют «серым кардиналом», управляющим Польшей.

К тому же, «правая диктатура» мировосприятию Евросоюза совершенно не соответствует. Национализм польских властей стал линией разлома с европейским курсом: обостряет ситуацию миграционный вопрос. Вместе с Венгрией, Чехией и Словакией Польша решила отменить традиционные для ЕС квоты для мигрантов. Обвиняют правящую партию и в нападках на свободу прессы.

Особенно разъярила Брюссель попытка ужесточить и без того действующий в Польше запрет абортов уголовным преследованием в 2016 году. Тогда Еврокомиссия впервые обратилась к седьмой статье договора ЕС, пригрозив лишением Варшавы права голоса в Совете Европы. Польский законопроект, предусматривающий до 5 лет лишения свободы для всех участников процедуры прерывания беременности (и для женщины, и для врача) был отменен.

Токсичность отношений Евросоюза и Польши будет проявляться и дальше — стороны не пренебрегут манипуляциями и угрозами, констатирует политолог Наталия Елисеева.

«Безусловно, будет нарастать конфронтация во взаимоотношениях Польши и руководства Евросоюза. Во-первых, это обусловлено недавними президентскими выборами, где победил Анджей Дуда, но не как единоличный лидер. Он — не самостоятельный политик, а представитель партии «Право и справедливость», который отстаивает интересы определенных элит. И эти элиты заинтересованы в полной самостоятельности Польши от ЕС», — поделилась Елисеева с «Политикой Сегодня».

Варшава часто демонстрировала отказ подчиняться Брюсселю, пытаясь обозначать свою политическую автономность. Елисеева напомнила о попытках Польши отдельно от ЕС вступать в коалицию в США или обострять отношения с Россией.

«В целом Польша проводит самостоятельную политику, когда это не касается финансового вопроса. Как только ставится вопрос «дайте денег», в ход идут манипуляции и угрозы с обеих сторон. Несмотря на это, Польша как-то умудряется проводить свою политику. Даже учитывая проблемы с экономикой, с бюджетом, Польша является более-менее независимой страной. В данном случае, после выборов Дуды, конфронтация будет нарастать. Сейчас будет много манипулятивных, радикальных заявлений и со стороны Евросоюза, вплоть до угроз организовать выход из Польши из ЕС», — заключила политолог.

Вопрос в том, как будет себя вести Брюссель: сейчас в ЕС не очень хорошая ситуация с точки зрения экономики. Возможен сценарий удерживания стран-участниц вместе, так и наоборот — концентрации европейских государств на внутренних проблемах и отдаление от общесоюзного курса.