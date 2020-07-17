В «Патриоте» наградили победителей конкурса «Хорошие новости России»

Торжественная церемония награждения победителей конкурса журналистских материалов «Хорошие новости России» прошла 17 июля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Авторы приехали в Петербург из Челябинска, Уфы, Грозного, Ставрополя и Верхней Пышмы. Денежные премии в размере 100 тысяч рублей победителям вручали известные российские политики и звезды.

Конкурсное жюри, состоящее из журналистов и общественников, сначала сформировало шорт-лист из десяти претендентов. Победителей выбирали участники онлайн-голосования, которое проходило с 22 июня по 5 июля 2020 года.

Корреспондент телеканала «БСТ» из Уфы Артур Шамстутдинов победил в номинации «Наука и инновации». Журналист участвовал в конкурсе с репортажем «Умный город и больница в чемодане: в Уфе школьники презентовали свои IT-проекты». Шамстутдинов признался, что обычно пишет негативные новости, которые собирают больше просмотров.

По его словам, на конкурс он попал случайно: члены жюри заметили его сюжет и включили в шорт-лист.

Айгуль Сабирова — журналист газеты «Час Пик» из Верхней Пышмы — выиграла в номинации «Спорт». Читатели высоко оценили ее материал «Новые рекорды Андрея Киселева из Верхней Пышмы», посвященный восьмилетнему спортсмену. Первоклассник установил мировой рекорд, отжавшись за час почти четыре тысячи раз.

«Я работаю в независимом СМИ. В таких обычно пишут про проблемы, но иногда бывают и хорошие новости. Тогда журналисты радуются. Это как мед на наши сердца», — поделилась автор.

Журналист агентства «Регион Onlinе» Анна Дарган из Ставрополя — победитель в номинации «Общество и социальные проекты». Материал «В Ставрополе стартовал социальный проект о людях с инвалидностью, любви и искусстве» поддержали участники онлайн-опроса.

«Я очень рада, что мой материал был услышан, нашел отклик у жюри и читателей», — сказала Дарган.

В номинации «Герои современности» победу присудили Диане Магомаевой — журналистке издания «Это Кавказ» из Грозного. Ее материал «Лечим рак не только радикально, но и красиво» посвящен истории чеченского хирурга-онколога Адама Токаева.

«Такие люди, как Токаев, вдохновляют нас, журналистов, чтобы творить», — сказала Диана, получая диплом победителя.

Сергей Маржецкий — автор издания «Репортер» из Челябинска — победитель в номинации «Экономика страны или региона». Читатели поддержали его материал «Как многострадальный "Суперджет" может получить второй шанс».

Специальный приз от конкурсной комиссии присужден магистранту Северо-Кавказского федерального университета из Ставрополя Дарье Шевцовой. Ее статья посвящена благотворительному проекту «Дети в больнице», который создан для помощи пациентам отделения детской онкологии и гематологии КДКБ Ставрополя.

Дарья рассказала, что часть призовых средств она решила потратить на благотворительность.

«Человек остается человеком только когда, когда он может увидеть боль другого человека», — сказала девушка.

Дипломы победителе1 и призовые сертификаты вручали зампредседателя СПЧ Ирина Киркора, председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин, российский художник Никас Сафронов, представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный и бывший капитан «Зенита», депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Игонин.

Прием заявок на конкурс «Хорошие новости России» стартовал 3 февраля 2020 года. К участию допускались работы, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 января по 14 июня 2020 года. Претендентов на победу отбирали эксперты: член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, главный редактор портала «Журналистская правда» Сергей Ушаков, российский публицист, литературовед, культуролог Евгений Бень, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева и колумнист Федерального агентства новостей Роман Носиков.