Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения

Призыв о помощи шейхов и старейшин ливийских племен к Египту в противостоянии оккупации страны со стороны Анкары является законным и направлен на защиту ливийцев, заявил в интервью Sky News генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), по словам представителя командования Ливийской национальной армии (ЛНА), племена североафриканского государства не имеют отношения к вооруженным формированиям. Мисмари отметил, что старейшины, обратившиеся за поддержкой к египетскому главе Абдель Фаттаху ас-Сиси, в первую очередь волнуются о судьбе ливийского народа перед лицом турецкой агрессивной политики.

Согласно заявлению ливийского генерал-майора, представители племен Ливии не собираются больше терпеть продолжающееся вмешательство Анкары в ситуацию внутри страны.