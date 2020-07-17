Арестован экс-министр Татарстана Аглям Садретдинов по делу о заказном убийстве

Бывший министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов арестован в Казани по делу в организации убийства в 2003 году.

Экс-министра Татарстана, 68-летнего Агляма Садретдинова, подозревают в заказном убийстве. Его задержали в Казани 16 июля. Садретдинов может быть причастен к расправе над бизнесменом из Буинска, которого застрелили в 2003 году. Убийство совершили на придомовой территории на улице Малой Набережной. Дело возобновили в 2009 году. Исполнитель и посредник преступления были приговорены к лишению свободы в 2010 году.