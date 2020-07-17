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Федералы, регионалы и москвичи. Кто может занять кресло губернатора Хабаровского края

 В Сочи справятся. Эксперты о туристическом буме на черноморском побережье

В Сочи справятся. Эксперты о туристическом буме на черноморском побережье
СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

 Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения

Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

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13:16   17 Июля 2020
Происшествия

Арестован экс-министр Татарстана Аглям Садретдинов по делу о заказном убийстве

Арестован экс-министр Татарстана Аглям Садретдинов по делу о заказном убийстве

Бывший министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов арестован в Казани по делу в организации убийства в 2003 году.

Экс-министра Татарстана, 68-летнего Агляма Садретдинова, подозревают в заказном убийстве. Его задержали в Казани 16 июля. Садретдинов может быть причастен к расправе над бизнесменом из Буинска, которого застрелили в 2003 году. Убийство совершили на придомовой территории на улице Малой Набережной. Дело возобновили в 2009 году. Исполнитель и посредник преступления были приговорены к лишению свободы в 2010 году.

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Автор: Василий Пименов
#татарстан #арест #министр

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