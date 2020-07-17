Кремль отрицает связь России с хакерами Cozy Bear

Россия не имеет никакого отношения к атаке, которая якобы была проведена хакерами Cozy Bear на сервера в Великобритании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ также постоянно сталкивается с попытками взлома.

Песков ответил на обвинения властей Великобритании, которые пытаются связать деятельность хакеров Cozy Bear с Россией. Лондон утверждает, что посредством киберпреступления хакеры пытались получить доступ к информации о разработке вакцины от коронавируса. При этом на Западе хакерские атаки обычно принято объяснять активностью Москвы.

Россия не имеет никакого отношения к тому, что кто-то пытался взломать сервера Великобритании, отметил пресс-секретарь президента РФ. Более того, регулярно фиксируются киберпреступления, которые направлены на российские данные. Ведомства постоянно отражают подобные атаки, а активность злоумышленников в Сети давно стала общей проблемой для всех государств.