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СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

 Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения

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13:13   17 Июля 2020
Общество

Кремль отрицает связь России с хакерами Cozy Bear

Кремль отрицает связь России с хакерами Cozy Bear

Россия не имеет никакого отношения к атаке, которая якобы была проведена хакерами Cozy Bear на сервера в Великобритании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ также постоянно сталкивается с попытками взлома.

Песков ответил на обвинения властей Великобритании, которые пытаются связать деятельность хакеров Cozy Bear с Россией. Лондон утверждает, что посредством киберпреступления хакеры пытались получить доступ к информации о разработке вакцины от коронавируса. При этом на Западе хакерские атаки обычно принято объяснять активностью Москвы.

Россия не имеет никакого отношения к тому, что кто-то пытался взломать сервера Великобритании, отметил пресс-секретарь президента РФ. Более того, регулярно фиксируются киберпреступления, которые направлены на российские данные. Ведомства постоянно отражают подобные атаки, а активность злоумышленников в Сети давно стала общей проблемой для всех государств.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #великобритания #песков #хакерские атаки #коронавирус

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