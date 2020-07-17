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СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

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13:08   17 Июля 2020
Политика

Песков не сообщил позицию Кремля по переносу единого дня голосования

Песков не сообщил позицию Кремля по переносу единого дня голосования

Позиция по переносу единого дня голосования в Кремле отсутствует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующую инициативу озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. Она предложила перенести единый день голосования с сентября, если выборы будут проходить в течение нескольких дней. Свое предложение Элла Памфилова объяснила тем, что в сентябре начинается новый учебный год, а большая часть избирательных участков располагаются именно в школах. Законопроект, направленный, в том числе на возможность проведения голосования в течение трех дней, одобрили в Госдуме во втором чтении 15 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #голосование #кремль

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