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СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

 Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения

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13:03   17 Июля 2020
Общество

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

Рост числа новых случаев коронавируса в Хабаровском крае может быть обусловлен проведенными там несанкционированными акциями. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Санитарные врачи порекомендовали властям Хабаровского края вернуть ограничительные меры по нераспространению COVID-19 в регионе. Отмечается, что этот субъект РФ является единственным в стране, где число пациентов с положительным результатом теста на коронавирус еще увеличивается.

Всего 759 случаев коронавирусной инфекции подтвердили российские врачи. Из них 539 пациентов уже вылечились от пневмонии нового типа в российских больницах. Актуальную информацию и ситуации с COVID-19 в РФ можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #хабаровск #коронавирус

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