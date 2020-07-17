Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

Рост числа новых случаев коронавируса в Хабаровском крае может быть обусловлен проведенными там несанкционированными акциями. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Санитарные врачи порекомендовали властям Хабаровского края вернуть ограничительные меры по нераспространению COVID-19 в регионе. Отмечается, что этот субъект РФ является единственным в стране, где число пациентов с положительным результатом теста на коронавирус еще увеличивается.

Всего 759 случаев коронавирусной инфекции подтвердили российские врачи. Из них 539 пациентов уже вылечились от пневмонии нового типа в российских больницах. Актуальную информацию и ситуации с COVID-19 в РФ можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.