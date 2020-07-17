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СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

 Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения

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13:03   17 Июля 2020
Политика

Антипов опроверг версию Нидерландов об использовании ЗРК "Бук" в деле MH17

Антипов опроверг версию Нидерландов об использовании ЗРК "Бук" в деле MH17

Нидерландское следствие подминает под себя правду по делу о крушении рейса MH17. Технический эксперт Юрий Антипов обнародовал реальные фотоснимки по случаю шестой годовщины трагедии, исключающие использование ракеты ЗРК "Бук" в инциденте.

По словам эксперта, сейчас в расследовании дела о крушении малайзийского боинга происходят настоящие "чудеса". Антипов продемонстрировал фотоснимки, на которых видно, что детонация произошла внутри самолета, однако нидерландское следствие продолжает настаивать на своей версии о якобы применении "Бука".

"Суд в Гааге, по сути, плюет на могилы своих соотечественников", — заявил Антипов.

Технический эксперт также обратил внимание на тот факт, что в теле погибшего пилота не найдено осколков от ракеты. Это также разрушает версию Нидерландов о ЗРК "Бук", передает "Царьград".

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Автор: Ирина Большунова
#нидерланды #mh17 #боинг #гаага

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