Песков анонсировал видеосовещание Путина с членами Совбеза России

Совещание президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ пройдет 17 июля, это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также у российского лидера запланированы еще несколько встреч.

Совещание президента и постоянных членов Совета безопасности России планируется провести в середине дня, подтвердил Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости. В течение пятницы у главы государства запланированы еще несколько встреч, которые будут носить непубличный характер.

Ранее Песков оценил поведение российских предпринимателей в период пандемии коронавируса. В Кремле считают, что бизнес активно включился в борьбу с инфекцией, помогая сотрудникам здравоохранения при помощи благотворительных акций и передачи врачам средств индивидуальной защиты.