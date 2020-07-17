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 В Сочи справятся. Эксперты о туристическом буме на черноморском побережье

В Сочи справятся. Эксперты о туристическом буме на черноморском побережье
СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

 Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения

Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

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13:00   17 Июля 2020
Политика

Песков анонсировал видеосовещание Путина с членами Совбеза России

Песков анонсировал видеосовещание Путина с членами Совбеза России

Совещание президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ пройдет 17 июля, это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также у российского лидера запланированы еще несколько встреч.

Совещание президента и постоянных членов Совета безопасности России планируется провести в середине дня, подтвердил Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости. В течение пятницы у главы государства запланированы еще несколько встреч, которые будут носить непубличный характер.

Ранее Песков оценил поведение российских предпринимателей в период пандемии коронавируса. В Кремле считают, что бизнес активно включился в борьбу с инфекцией, помогая сотрудникам здравоохранения при помощи благотворительных акций и передачи врачам средств индивидуальной защиты.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #песков #совет безопасности #совещание

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