Собянин рассказал о последствиях коронавируса для экономики Москвы

Каждый москвич прочувствовал на себе закрытие московских предприятий, однако у столицы есть запас прочности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Город и его жители ощутили спад экономической активности — закрылся туристический бизнес, торговля, общепит. Банки пережили лихорадку, промышленные предприятия — сбои, рассказал Собянин.

В период действия ограничительных мер столице помог справиться резервный фонд, который создавался в Москве несколько последних лет, отметил градоначальник. Фонд был создан за счет внутренних доходов города, так как у Москвы нет собственных структур наравне с Центробанком или Фондом благосостояния, добавил Собянин в интервью изданию "Комсомольская правда".