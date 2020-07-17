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 В Сочи справятся. Эксперты о туристическом буме на черноморском побережье

В Сочи справятся. Эксперты о туристическом буме на черноморском побережье
СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

 Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения

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13:00   17 Июля 2020
Экономика

Собянин рассказал о последствиях коронавируса для экономики Москвы

Собянин рассказал о последствиях коронавируса для экономики Москвы

Каждый москвич прочувствовал на себе закрытие московских предприятий, однако у столицы есть запас прочности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Город и его жители ощутили спад экономической активности — закрылся туристический бизнес, торговля, общепит. Банки пережили лихорадку, промышленные предприятия — сбои, рассказал Собянин.

В период действия ограничительных мер столице помог справиться резервный фонд, который создавался в Москве несколько последних лет, отметил градоначальник. Фонд был создан за счет внутренних доходов города, так как у Москвы нет собственных структур наравне с Центробанком или Фондом благосостояния, добавил Собянин в интервью изданию "Комсомольская правда".

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Автор: Кристина Мокроусова
#экономика #собянин #коронавсирус

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