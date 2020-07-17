Политолог Данилин объяснил, почему в США растет число заболевших COVID-19

США снова бьют рекорды по заболеваемости COVID-19: за прошедшие сутки выявлено 77 тысяч новых случаев. С начала июля пиковые значения обновляются уже в седьмой раз. Всего в Штатах с начала пандемии коронавирусом заболели более трех с половиной миллионов человек.

Почему Америке не удается усмирить эпидемию? По мнению гендиректора Центра политического анализа Павла Данилина, причина — в самой американской системе здравоохранения.

«В США медицина построена на коммерческой основе, поэтому она касается, в первую очередь, богатых людей. Социальная страховка, которая есть практически у всех, покрывает достаточно ограниченный спектр услуг. Например, тест на «корону» она начала покрывать только с апреля, а до этого, тест делали платно и стоил он достаточно дорого. Плюс надо понимать, что в США страховки нет примерно у десяти миллионов человек, и это бедное население. Чтобы система отвечала на угрозу, ее нужно перестраивать совсем в другом направлении, а США совершенно не готовы к этому», — объяснил эксперт.

Незатихающие акции протеста движения Black Lives Matter также не помогают справиться с вирусом.

«Система здравоохранения недостаточным образом готова ко встрече с такими угрозами, а вместе с массовым акциями все это привело к экспоненциальному росту заболеваемости. Это нормально, объяснимо и ожидаемо», — считает Павел Данилин.

Пандемия стала политическим оружием в руках противников Трампа, считает Данилин. Ситуация с ростом заболевших играет им на руку перед президентскими выборами, которые намечены на ноябрь 2020 года.