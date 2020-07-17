Песков заявил, что Путин еще не принял решение об отставке Фургала

Глава российского государства Владимир Путин еще не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При решении вопроса о назначении врио региона лидер РФ будет руководствоваться информацией, поступающей от следствия. Однако Хабаровский край не может долго оставаться без исполняющего обязанности главы, отметил Дмитрий Песков. Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, он может быть причастен к убийствам в 2000-х годах. Сейчас глава Хабаровского края находится в СИЗО "Лефортово".