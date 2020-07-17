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Федералы, регионалы и москвичи. Кто может занять кресло губернатора Хабаровского края

 В Сочи справятся. Эксперты о туристическом буме на черноморском побережье

В Сочи справятся. Эксперты о туристическом буме на черноморском побережье
СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

СК проводит обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией"

 Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения

Мисмари: призыв племен к Египту направлен на защиту ливийского населения
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12:56   17 Июля 2020
Политика

Песков заявил, что Путин еще не принял решение об отставке Фургала

Песков заявил, что Путин еще не принял решение об отставке Фургала

Глава российского государства Владимир Путин еще не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При решении вопроса о назначении врио региона лидер РФ будет руководствоваться информацией, поступающей от следствия. Однако Хабаровский край не может долго оставаться без исполняющего обязанности главы, отметил Дмитрий Песков. Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, он может быть причастен к убийствам в 2000-х годах. Сейчас глава Хабаровского края находится в СИЗО "Лефортово".

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #песков #хабаровск

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