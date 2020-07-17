Швыткин: внезапные проверки в ВС РФ носят регулярный характер

Внезапная проверка войск Западного и Южного военных округов, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не говорит о какой-либо угрозе. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По словам парламентария, россиянам не стоит беспокоиться за безопасность границ. Внезапные проверки в российской армии случаются регулярно. По результатам проверки будет дана оценка оперативности действий командиров и личного состава, передает слова депутата интернет-издание iReactor.

Накануне в Минобороны объявили о проверке войск ЮВО и ЗВО. В ведомстве объяснили, что проверка призвана оценить способность бойцов обеспечить уровень безопасности в регионах, а также подготовить их к военным учениям "Кавказ-2020".