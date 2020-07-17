ЦБ РФ сообщил об аннулировании лицензии "Проминвестбанка"

Банк России официально объявил об аннулировании лицензий двух кредитных организаций, в том числе "Проминвестбанка". Решение было принято после собрания акционеров, которые заявили о намерении ликвидировать предприятие.

Данные о деятельности регулятора опубликованы на официальном сайте. 17 июля принято решение аннулировать лицензии организаций Банк "Кузнецкий мост" и "Проминвестбанка", об этом сообщает RT. Организации располагают имуществом и активами, которых достаточно для выполнения всех обязательств перед кредиторами.

Решение принимается в соответствии с заявками, поданными регулятору от акционеров. Так, держатели ценных бумаг "Проминвестбанка" приняли решение ликвидировать предприятие, о чем уведомили регулятор. Указы подписаны заместителем председателя Банка России Ольгой Поляковой.