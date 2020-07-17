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12:38   17 Июля 2020
Политика

Песков рассказал о готовности президента РФ вести равноправный диалог со всеми странами

Песков рассказал о готовности президента РФ вести равноправный диалог со всеми странами

Глава российского государства Владимир Путин готов вести равноправный диалог со всеми мировыми странами, включая Соединенные Штаты, без продвижения каких-либо интересов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Владимир Владимирович готов конструктивно общаться с любым государством, если этот диалог будет проводиться на равных и без продвижения собственных интересов.

Дмитрий Песков подчеркнул, что у российских политиков до начала 21 века были обманчивые представления о мирном существовании в условиях "вселенской любви" с Соединенными Штатами. Сейчас Владимир Путин работает именно на благо россиян, а не американцев, пишет РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #путин #песков

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