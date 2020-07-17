Дом Романовых прокомментировал новые подробности дела об убийстве царской семьи

Российский Императорский Дом внимательно следит за расследованием обстоятельств гибели и захоронения царской семьи. Оно будет продолжаться до тех пор, пока окончательно не удастся подтвердить или опровергнуть подлинность останков, объяснил «Политике сегодня» секретарь великой княгини Марии Владимировны Николай Закатов.

Дело о расстреле Романовых возобновилось в 2015 году по просьбе Русской православной церкви (РПЦ), которая до сих не признает найденные останки двух детей Николая II — цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Накануне следователи СК РФ опровергли версию о том, что тела убитых уничтожили с помощью кислоты. Об этом в интервью «Известиям» рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Марина Молодцова.

«Пока церковь не нашла оснований для того, чтобы останки признали мощами святых царственных страстотерпцев. Дом Романовых всецело поддерживает позицию РПЦ. Пока мы не слышим четких ответов на ряд вопросов, хотя с точки зрения сторонников подлинности все вопросы решены. <...> Это принципиально важный для верующих вопрос. Мощи в православии очень почитаются. Если вдруг окажется, что признаны не те останки — ситуация будет печальной», — объяснил Закатов корреспонденту «Политики Сегодня».

Сейчас со следствием взаимодействует адвокат Императорского Дома Герман Лукьянов. По словам Закатова, об опровержении версии с уничтожением тел кислотой адвокат узнал из СМИ и теперь ждет официальных документов от СК РФ.

«Когда представитель СК говорит, что проводился следственный эксперимент и выяснилось, что тела не были уничтожены, потому что их поливали кислотой, а кислота потом замедляет сгорание… Ну, это не является доказательством. Люди, которые применяли кислоту, могли не знать таких свойств, они ведь действовали спонтанно. С другой стороны, нет и обратного доказательства», — рассуждает представитель Дома.

Великая княгиня Мария Романова уважает обе точки зрения и не придерживается радикальных мнений, заметил Зотов.

«Она призывает не раскалывать общество, не вносить смуту, не выводить дискуссию на уровень ненависти. Нужно спокойно разобраться, убедить общество в том или ином решении, тогда и поставить точку», — заключил собеседник издания.

Семью Николая II расстреляли в доме инженера Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Их тела пытались уничтожить в районе старых шахт в урочище Ганина Яма. После неудачных попыток останки перевезли и закопали под деревянной стланью на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом.

Во времена СССР скрывались и место убийства, и связанные с этим подробности. Часть останков царской семьи были найдены только в 1991 году. Экспертизы подтвердили их подлинность. Останки торжественно захоронили 17 июля 1998 года в Петропавловском соборе Петербурга — фамильной усыпальнице российских императоров.

Местонахождение останков еще двух детей императора — цесаревича Алексея и великой княжны Марии — удалось установить лишь в 2007 году. Их тела в 1918 году закопали отдельно. Генетическая экспертиза также подтвердила подлинность найденных фрагментов костей. Однако прах детей Николая II так и не предали земле. В 2015 году следствие передало останки на хранение самой РПЦ, которая до сих пор их не признает. По настоянию Церкви в 2015 году СКР вновь возбудил дело. Последние эксперименты проводятся как раз в рамках данного расследования.