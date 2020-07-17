Украина пытается придать военным учениям серьезности, взывая к помощи НАТО

Вдохновившись российским учениями «Кавказ-2020», Украина собирается провести собственные показательные маневры «Объединенные усилия-2020». Глава Минобороны страны Андрей Таран заявил, что Киев намерен привлечь войска стран НАТО. Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил «Политике Сегодня», что без вмешательства Североатлантического альянса учения ВС Украины будут выглядеть несерьезно.

«Если отбросить участие войск НАТО, это все будет выглядеть очень печально. Наиболее приспособленные к боевым действиям части проходят подготовку на Яворовском военном полигоне под Львовом. Там их тренируют американские и европейские инструкторы. Благодаря этому украинская армия сейчас сильнее, чем несколько лет назад. Но говорить о том, что в одиночку она может представлять угрозу тому же Крыму, просто смешно», — объяснил специалист.

Чтобы придать маневрам серьезный вид, Киев просит своих коллег из Альянса поучаствовать в «Объединенных усилиях-2020». На фоне этого призыва заявления некоторых украинских командиров сложно воспринимать всерьез.

«Мы помним заявление так называемого командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы о том, что их флот готовится к войне с Россией. Почему "так называемый"? А потому что флота в Украине нет. Чем там командовать? Они еще собираются при этом "вернуть" Севастополь…», — добавил Кнутов.

В любом случае на совместные учения стран НАТО и украинских войск не стоит закрывать глаза. В ходе маневров командиры Альянса изучают театр военных действий и ищут механизмы быстрой переброски своих войск на территорию Украины, поближе к российским границам.

Кнутов заключил, что Киев идет по пути эскалации и делает ставку на военное решение проблемы возвращения Крыма. К учениям «Объединенные усилия-2020» правильнее будет относиться как к репетиции, нежели как к спектаклю, уверен военный эксперт.

Масштабные российские маневры «Кавказ-2020» запланированы на сентябрь 2020 года. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров заявил, что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в текущем году.

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке войск Западного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского и Северного флотов и ВДВ.