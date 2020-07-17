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12:32   17 Июля 2020
Политика

Песков назвал общение с журналистами сутью своей работы

Песков назвал общение с журналистами сутью своей работы

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков поделился с журналистами особенностями своей работы. Его комментарий приводят СМИ.

По словам Пескова, суть его работы на посту пресс-секретаря президента страны состоит в том, чтобы вести общение с представителями средств массовой информации, пишет РИА Новости.

Песков обратил внимание, что он также выступает в качестве некого буфера между прессой и читателями, который помогает разъяснить отдельные вопросы. Кроме того, пресс-секретарь следует требованию российского лидера, чтобы реакция на любые проблемы осуществлялась без забюрократизированности. Речь идет и о том, чтобы не возникало искажения информации в СМИ. Для этого приходится реагировать молниеносно.

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Автор: Яна Либерман
#песков #пресс-секретарь #работа

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